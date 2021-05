Alessandria Sailing Team nella top ten d'Europa

NAPOLI - Top ten assoluta e sesto posto tra le imbarcazioni senza porfessionisti a bordo: bilancio positivo per Alessandria Sailing Team, alla prima competizione dopo oltre un anno di blocco e subito in una gara internazionale, il campionato europeo Orc, nelle acque del Golfo di Napoli, 'Trofeo dei Tre Golfi' (150 miglia con partenza da Napoli e arrivo a Capri) e 'Rolex Capri Sailing Week' (con regate a bastone tra le boe, base il porto di Capri).

Partenza 'a handicap', perché all'ultimo il covid ha costretto all'isolamento il tattico e il randista e su Spirit of Nerina Rolandi Auto sono saliti solo in sei. "Non certo le condizioni ideali per la ripartenza –sottolinea il presidente, Paolo Ricaldone - La prima regata era lunga, 150 miglia, e con un forte vento, soprattutto durante la notte, ma eravamo contati e non abbiamo potuto riposare un attimo. Inevitabile che fossimo, tutti, un po' stanchi".

Alla Rolex Week anche un incidente, che non ha coinvolto la barca alessandrina. L'imbarcazione incidentata è colata a picco in pochi minuti, fortunatamente senza conseguenze per le persone a bordo e alcuni degli equipaggi più vicini al punto dell'impatto sono stati coinvolti per prestare soccorso.

UN UOMO IN PIU'

Raggiunta Capri, Alessandria Sailing Team ha potuto aggiungere un tattico - randista, di Salerno, che conosce bene la zona, e i miglioramenti sono stati concreti, con due terzi e un quinto posto in tre regate successive. "Punteggio, e piazzamento, soddisfacenti, nelle condizioni in cui abbiamo gareggiato - insiste Ricaldone - non si poteva pretendere di più. La nostra è la categoria più competitiva, con molta concorrenza di equipaggi forti. Hanno funzionato, soprattutto, le scelte tattiche e le partenze".

Per tutti i componenti rientro a casa 'via terra', mentre Spirit of Nerina Rolandi Auto ha fatto rotta su Livorno, con Oscar Montrucchio al comando, perché il 2 giugno ci sarà la '151 Miglia', da Livorno a Punta Ala.