Il Giardino botanico e Palazzo Cuttica per i matrimoni degli alessandrini

ALESSANDRIA - Il Giardino botanico 'Dina Bellotti' di via Monteverde e il Museo civico di Palazzo Cuttica, in via Parma, sono le due nuove location in cui gli alessandrini potranno sposarsi: questo grazie a una scelta precisa dell'amministrazione Cuttica di Revigliasco, che come spiega lo stesso primo cittadino "potrà anche avere importanti valenze turistiche, perché è un modo per far scoprire gli angoli più belli della nostra città".

E' stata stabilita, tra l'altro, grazie alla disponibilità e all'impegno di CultrAle Costruire Insieme guidata da Cristina Antoni, una nuova calendarizzazione per le celebrazioni: in particolare, la Sala Giunta di Palazzo Rosso sarà a disposizione il giovedì dalle 9 alle 12 ogni mezz'ora; Villa Guerci il sabato mattina dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 17 d'inverno e dalle 16 alle 18 d'estate (ogni ora - secondo e quarto pomeriggio del mese); Palazzo Cuttica il sabato mattina dalle 9 alle 12 (ogni ora); il Giardino botanico il venerdì mattina tra maggio e settembre dalle 9.30 alle 11 (ogni 45 minuti).

Al 'Dina Bellotti', peraltro, è già tutto pronto per il fatidico "sì" e si partirà nel mese di giugno, mentre a Palazzo Cuttica i primi sposalizi saranno a ottobre. Per facilitare le prenotazioni e la richiesta di informazioni, ha sottolineato l'assessore Cinzia Lumiera, "verrà presto messa online una pagina dedicata sul nostro sito".