A26: code e traffico intenso in direzione Genova

OVADA - Saranno rimossi entro pochi minuti i cantieri autostradali presenti sull'A26, nel tratto compreso fra il casello di Ovada e l'allacciamento con l'A10, la Genova-Ventimiglia. Nel frattempo, però, in quel tratto si registra sin da questa mattina un traffico intenso dovuto alla presenza dei lavoratori, dei mezzi pesanti e dei turisti.

Insomma, la situazione in direzione Genova risulta piuttosto critica, con rallentamenti, code e disagi per tutti gli automobilisti che si mettono in viaggio alla volta della vicina Liguria. Da segnalare, inoltre, che lunedì mattina torneranno anche i cantieri, mentre nel resto della rete autostradale ligure é prevista una tregua di dieci giorni in occasione del ponte del 2 giugno.