"In tre per l'Italia", rilanciare il turismo puntando sul green

ALESSANDRIA - Si intitola “In tre per l’Italia” il progetto ideato da Matteo Rumanò e Thomas Volpe (27enni residenti a Castellazzo Bormida)e dall’alessandrino Ivan Rullo, classe ’91. Tre ragazzi con personalità differenti ma legati da una profonda amicizia e dalla passione per i viaggi. La partenza è fissata per il 17 giugno con rientro domenica 20. L’iniziativa ha l’obiettivo di far ripartire il turismo, aiutando ristoranti, albergatori ed enti locali che hanno subito gravi perdite a causa della pandemia.

«L'idea nasce lo scorso anno. Ognuno di noi ha scelto una città italiana precisa: tre mete per tre giorni di viaggio - spiegano - Ma abbiamo scritto la destinazione scelta all’interno di una busta sigillata. Abbiamo scoperto la decisione dell'altro solo il giorno della partenza. La preferenza è ricaduta su Matera, Norcia e Chioggia».

Quest'anno i tre ragazzi propongono la seconda edizione ma in una modalità differente: «Non saremo noi a decidere le città in cui soggiorneremo ma tutte le persone che vorranno partecipare, compilando il form online dedicato - continuano - La compilazione è anonima e ognuno potrà proporre da una a tre destinazioni, escluse le mete dell’anno scorso e le isole per problemi di natura logistica. Il giorno della partenza tireremo le somme con Excel: le prime tre città, borghi o paesi italiani più gettonati saranno le nostre destinazioni».

Vota anche tu la meta del viaggio: clicca qui

«Il progetto è finanziato da noi e non abbiamo sponsor. Vorremmo che quest’anno il viaggio si svolgesse in modalità “Green”. Stiamo cercando un’auto elettrica tramite noleggio, leasing o concessionario - concludono - Nessuno di noi ne possiede una e siamo disponibili ad ogni suggerimento per realizzare un percorso senza danneggiare l’ambiente».