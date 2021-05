Ospedale Risponde, le vostre domande per la Neuroriabilitazione

ALESSANDRIA - Si conclude oggi, venerdì 28 maggio la settimana dedicata alla Neuroriabilitazione con una diretta sui social dell’Azienda ospedaliera di Alessandria, a partire dalle ore 14.30, per rispondere alle domande dei cittadini. Grazie alla campagna social “Ospedale Siamo Noi”, ogni settimana l’Azienda conduce l’utenza alla scoperta di una struttura diversa al fine di presentarne le numerose attività e i professionisti, fornendo anche strumenti utili per l’accesso ai servizi. Dal 24 al 28 maggio sui social aziendali sono state pubblicate le foto del team della Neuroriabilitazione e due video di spiegazione dei diversi trattamenti riabilitativi offerti sia nell’area di alta intensità sia in quella di bassa intensità.

Guidati dai membri dello staff e dal direttore Luca Perrero, il tour virtuale del reparto, dotato di degenza, palestre e numerosi laboratori, ha quindi messo in evidenza come la Neuroriabilitazione si occupi di pazienti molto complessi che presentano una disabilità di origine neurologica, in particolare lesioni midollari ed esiti di coma. Caratteristica fondamentale dell’unità spinale e gravi cerebrolesioni acquisite è quindi la multidisciplinarietà dell’approccio al paziente: collaborano infatti nella cura, assistenza e riabilitazione medici, infermieri, oss, fisioterapisti, logopedisti e altri professionisti, come lo psicologo e l’urologo, che intervengono in maniera puntuale a seconda dei casi. La struttura collabora inoltre prevalentemente con la rianimazione, la neurochirurgia e la neurologia.

Un format altamente informativo e coinvolgente che prevede ogni venerdì una nuova rubrica, realizzata in collaborazione con RadioGold, in cui “L’Ospedale Risponde” alle domande più frequenti sulle patologie relative alla struttura di riferimento e che vengono inviate nei giorni precedenti dai cittadini. Alle ore 14.30, in diretta Fecebook e YouTube, il direttore della Neuroriabilitazione Luca Perrero sarà quindi a disposizione degli spettatori per precisazioni e approfondimenti.

Potete inviare le vostre domande alla mail comunicazione@ospedale.al.it.