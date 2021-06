Camara "eleggibile" per il Draft Nba

CASALE MONFERRATO – Gora Camara, il centro senegalese della JB Monferrato, si è dichiarato eleggibile per il prossimo Draft Nba. La Nba ha appena annunciato la lista dei 353 giocatori (57 international), che hanno completato le procedure come "Early entry candidates" al Draft 2021, che si terrà il 29 luglio prossimo. La deadline per un eventuale ritiro del proprio nome è fissata per il 19 luglio, cioè dieci giorni prima del Draft. Camara, rappresentato dall’Agenzia SigmaSports, è atleta di formazione italiana classe 2002. Da sempre il sogno del ragazzo di Dakar è l’Nba del suo idolo Joel Embid. La mossa dell’entourage del giocatore, che ha dichiarato eleggibili anche gli altri atleti Gabriele Procida (Cantù), Ousmane Diop (Sassari in prestito a Torino) e Mouhamet Diouf (Reggio Emilia) è quella di sondare il terreno. Difficile valutare le chance di reale chiamata Nba del giocatore rossoblù (in prestito dalla Virtus Bologna), ma comunque vada questo sviluppo in chiave Usa è difficile immaginare la permanenza di Camara a Casale Monferrato in A2.

