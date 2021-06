Croce Rossa di Cassine: tamponi rapidi per i vacanzieri

CASSINE - Estate al via, le zone sbiadiscono e cominciamo ad assaporare un po' di libertà. D'altronde il passo della vaccinazione collettiva è lesto e ormai le dosi sembrerebbero accessibili a tutti, a prescindere dalla categoria di appartenenza. Tanti, però, hanno scansato l’appuntamento, preferendo attendere gli sviluppi di una pandemia che ci tormenta da più di un anno. La sacra vacanza alletta anche i complottisti più incalliti, ma ‘cedere al nemico’ per stendersi al sole ‘Giammai!’. E allora come fare? Le norme sanitarie offrono al Green pass un piano B: un tampone negativo nelle 48 precedenti.

Per venire incontro ai bisognosi di certificazione ma anche a chi vuol sincerarsi della propria condizione di salute, viene in soccorso la Croce Rossa di Cassine. «Con la possibilità di spostarsi, incontreremo amici e parenti - spiega il presidente dei volontari rossocrociati Matteo Cannonero - un semplice e rapido test può evitare di contagiarli proteggendo anche la nostra salute».

Il vulcanico Comitato ha ben pensato di dedicare i fine settimana del 5-6 e 12-13 giugno a uno screening massivo della popolazione con i test antigenici in piazza Italia a Cassine.

Medici e infermieri Cri, coadiuvati dai volontari, saranno a disposizione degli interessati tutta la giornata al fine di accontentare più persone possibili. «Abbiamo deciso di offrire il tampone ad un prezzo calmierato, accessibile a tutti (15 euro) - conclude Cannonero - Tuttavia, per chi non fosse libero nel weekend, rimane a disposizione l’hot-spot durante la settimana (però con prenotazione al 0144 714433). In 15 minuti si avrà l’esito e verrà rilasciato il certificato in inglese valido per l’espatrio».