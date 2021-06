Cerutti: i sindacati incontrano Rinascita (senza la curatela)

CASALE - Decine di lavoratori Cerutti sono in attesa al presidio di via Adam. Attendono i dettagli dell'incontro in corso tra sindacati e Rinascita, una delle due pretendenti a rilevare l'azienda. Al meeting, che si sta svolgendo in Comune, ci sarebbe dovuta essere anche la curatela che solo alle 14 ha comunicato la sua non partecipazione.