Dà di matto in via Volpi a Casale e ‘innaffia’ tutti

CASALE - Con un tubo dell’acqua si è messa a ‘innaffiare’ la barista di un locale di via Volpi a Casale e alcuni avventori. Protagonista di questo exploit A.T. una donna bielorussa di 49 anni regolarmente residente in città. Non è la prima volta che la signora dà in escandescenze e che i Carabinieri sono costretti a intervenire per fermarla. Così anche oggi alle 14. La donna, probabilmente sotto l’effetto dell’alcool, è stata bloccata da due pattuglie della Polizia Locale e dai militari dell’Arma giunti in supporto. La signora è stata poi trasportata in ospedale per accertamenti.