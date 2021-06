Over 40, è ancora finale per Manu Falleti

FIRENZE - "Ho giocato concentrata, sono soddisfatta di aver dato il mio contributo per conquistare la final four". Manu Falleti è tornata in campo, dopo molti mesi, e ha messo la firma sul punto decisivo con cui Borgotrebbia, il circolo piacentino per cui la maestra alessandrina è tesserata da molti anni, ha espugnato il campo del tennis club Le Cascine, a Firenze, qualificandosi per il girone finale che assegnerà lo scudetto over 40 femminile a squadre. "Tenevamo moltissimo, perché lo giocheremo sui nostri campi, dal 25 al 27 giugno". Parità dopo i due singolari, Alice Canepa vince facile, Anna Ferrari si arrende dopo tre ore di gioco, 7/5 al terzo. Decisivo il doppio di spareggio, Falleti - Canepa padrone del campo 6/1 6/1. "Sono strafelice per questo risultato e per la mia prestazione. Dedico questa qualificazione a mio fratello Mike, che è sempre stato il mio primo tifoso, e a un amico, Mandy, che ci ha lasciati in questi giorni".

Già in serata Manu ha raggiunto Umago, per i campionati europei veterani: giocherà singolo e doppio misto Over 45 e doppio femminile over 40.