Il 'Moccagatta' è già 'tutto esaurito'

ALESSANDRIA - Sono solo 1000 spettatori, perché più di questo numero non possono entrare negli stadi, ma per mercoledì sera il 'Moccagatta' è già 'esaurito'. Meno di due ore di vendita libera (fino alle 10 di oggi era possibile l'acquisto solo per chi era già allo stadio contro la Feralpi) e i tagliandi a disposizione sono stati letteralmente polverizzati. La società ne ha concessi anche all'Albinoleffe, accordo di reciprocità, ma certo è che il popolo grigio ci sarà. "Vi ringraziamo per la dimistrazione di affetto per i colori grigi" scrive l'Alessandria calcio

Il conto alla rovescia è iniziato.