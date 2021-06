Campagna vaccinale: oggi in Piemonte oltre 36mila somministrazioni

ALESSANDRIA - Consueto aggiornamento sui numeri della campagna vaccinale in Piemonte, che prosegue a ritmi sostenuti: nella giornata di oggi, martedì 8 giugno, sono oltre 36mila le somministrazioni.

Per la precisione, sono 36.141 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 18.30). A 3.002 è stata somministrata la seconda dose. Tra i vaccinati di oggi in particolare sono 1.762 i trentenni, 8.964 i quarantenni, 14.367 i cinquantenni, 3.147 i sessantenni, 766 i settantenni, 747 gli estremamente vulnerabili e 297 gli over80. Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 2.800.428 dosi (di cui 919.168 come seconde), corrispondenti al 91,3% di 3.067.240 finora disponibili per il Piemonte.

PRENOTAZIONI ESAURITE PER GLI OPEN DAYS VALENTINO PER GLI OVER 30

Questa mattina gli over30 hanno esaurito in pochi minuti su www.ilPiemontetivaccina.it i 7.500 posti disponibili per gli Open Days Valentino per il fine settimana dall’11, al 13 giugno.