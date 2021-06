Blitz Bertram. Sabato il match ball

FERENTINO – Bertram sbanca il 'PalaGrande”'di Ferentino (80-78) e si riporta avanti nella serie di semifinale con Eurobasket Roma. Restituito, al termine di una lotta decisa all’ultimo tiro, il colpo che i capitolini avevano assestato in gara 2, passando al PalaOltrepò. Adesso la squadra di coach Marco Ramondino (Fabi 17 punti con 4/6 da tre, Mascolo 19 punti con 5 falli subiti) ha il match point per centrare la finale. Gara 4 si gioca sabato (ore 12.30) sempre a Ferentino.

FINALE IN VOLATA

Un’altra battaglia. Come le prime due sfide della serie. Roma si conferma osso duro e squadra che lotterà fino all’ultimo possesso disponibile. Ma Tortona stavolta è brava a non farsi sfuggire dalle mani una partita a lungo condotta. Primo quarto di marca bianconera. Bertram parte decisa e con le idee chiare. Roma risponde e al 10’ punteggio sul 22-23. Nella seconda frazione i laziali si fanno preferire e vanno al riposo in vantaggio 42-37. Decisiva la terza frazione che gli ospiti, anche con la zona, dominano e chiudono sul 65-57. Problemi di falli per Cannon. Ramondino pesca Morgillo dalla panchina. Due triple di Tavernelli regalano un prezioso +11. Ma Roma si conferma formazione con identità e cuore. L’ex Viglianisi e il solito Bucarelli riportano Eurobasket in partita. Finale in volata. Bucarelli, come in gara 2, segna la tripla del -2. Dall’altra parte la tripla di Severini balla sul ferro ma esce. Ultimo possesso in mano al quintetto di Pilot. Si può provare a pareggiare o a vincere. Bucarelli sfida Fabi e ripete lo stesso tiro dall’arco entrato poco prima. Ma stavolta, per fortuna della Bertram, la parabola non è perfetta e la palla esce. Vince Tortona 78-80 che sabato può chiudere i conti.



ATLANTE – BERTRAM 78-80

(22-23, 42-37, 57-65)

Atlante Eurobasket Roma: Romeo 2, Fanti 9, Viglianisi 8, Cicchetti 6, Bucarelli 11, Cepic, Magro 16, Olasewere 20, Staffieri 3. Ne: Antonaci, Bischetti. All.: Pilot

Bertram Derthona: Tavernelli 8, Mascolo 19, D’Ercole 5, Sanders 10, Fabi 17, Severini 7, Cannon 6, Gazzotti 6, Morgillo, Ambrosin 2. Ne: Sackey. All.:Ramondino

