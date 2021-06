JBM, la conferma di Valentini ai dettagli

CASALE MONFERRATO – In casa JB Monferrato si va verso la conferma di Andrea Valentini. Il tecnico dell’ultima salvezza - dopo essere subentrato al dimissionario Mattia Ferrari – ha incontrato nei il Cda della società, presente anche il confermatissimo general manager Giacomo Carrera, e guidato dal presidente Simone Zerbinati per discutere i termini del suo rinnovo che dovrebbe essere su base biennale. Per il 50enne Valentini, una vita a Casale Monferrato prima come giocatore e poi come assistente tra Junior e JBM, la prima occasione di iniziare la stagione dalla costruzione della squadra, rispetto alle due precedenti esperienze da capo allenatore da subentrato. L’ufficialità dell’accordo è attesa nei prossimi giorni quando saranno definiti nero su bianco tutti i dettagli (Valentini, in modalità old style, non si appoggia ad un procuratore, ndr). Poi si passerà a ragionare sulla squadra che ha in Martinoni e nei figli di Valentini, Fabio e Luca i giocatori sotto contratto da cui ripartire.