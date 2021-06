Open day vaccinale ad Arquata

ARQUATA SCRIVIA – Open day vaccinale domenica 13 giugno ad Arquata Scrivia, al centro di via della Fondega (presso il palazzetto dello Sport), aperto a tutti i residenti in provincia di Alessandria e in Piemonte.

A darne notizia è il vicesindaco Nicoletta Cucinella tramite le pagine social media. Per partecipare occorre iscriversi sulla piattaforma www.ilpiemontetivaccina.it.

Sulla home page comparirà la finestra “open day arquata” (in questo momento non ancora disponibile). Nei giorni scorsi un'iniziativa analoga era stata organizzata, sempre ad Arquata, per la vaccinazione degli esercenti della cittadina.

Contemporaneamente all'avviso della giornata dedicata ai vaccini, il vicesindaco lancia anche un appello per la ricerca di medici vaccinatori, disponibili per il pomeriggio di domenica 13.