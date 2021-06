In stazione nonostante il 'Daspo': denunciato 62enne

NOVI LIGURE - Un sessantaduenne italiano, rintracciato all’interno dello scalo ferroviario di Novi Ligure, è stato denunciato dalla Polfer per violazione del divieto di accesso all’area ferroviaria emesso lo scorso mese di maggio dal Questore di Alessandria, in applicazione delle norme per la sicurezza delle aree pubbliche ‘Daspo Urbano’.