Grigi in B, una città intera in festa

ALESSANDRIA - Una gioia indescrivibile, tifosi che piangono ma questa volta sono lacrime di gioia: l'Alessandria dopo 46 anni è di nuovo in serie B. Al termine di una partita dura ed equilibrata contro un grandissimo avversario come il Padova, che sul campo ha dimostrato tutte le sue qualità, a decidere la promozione sono stati i calci di rigore.

La premiazione dell'Alessandria promossa in serie B.

La squadra festeggia a centro campo la promozione in serie B dopo una gara cominciata alle 6 del pomeriggio con oltre trenta gradi e conclusa alle 9 con un risultato storico.

Il patavino Gasbarro ha sbagliato l'ultimo dei cinque penalty, Rubin con freddezza ha realizzato il suo facendo esplodere il Moccagatta e la città intera. Che ora si appresta a una notte di festeggiamenti.

La gioia dei tifosi dell'Alessandria è indescrivibile: in migliaia hanno si sono riversati per le strade della città per i caroselli. Una festa che durerà fino a notte fonda. Quella di domani sarà la mattina più bella degli ultimi 46 anni per i tifosi dei Grigi.