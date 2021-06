Il giorno della battaglia. Per un sogno

ALESSANDRIA - Il giorno più atteso è arrivato. Il 'giorno dei giorni', come lo definisce Andrea Fucci, e per tutto il popolo grigio è così: Alessandria - Padova è l'atto finale, 90 minuti (se basteranno e, anche questo, influirà sulle scelte iniziali e sulle mosse dei due allenatori) separano da un traguardo che, qui, è atteso da quasi mezzo secolo.

17 giugno, quattro anni esatti dopo Firenze e la partita con il Parma: gli uomini sono tutti cambiati e anche su questo, sulla voglia che la gente vede, negli occhi e nel gioco, dei Grigi di oggi si fa affidamento per chiudere un capitolo aperto da troppo tempo.

Rispetto a gara1 cambieranno alcuni interpreti. Il Padova ritrova i quattro squalificati e, anche, Gasbarro, e tre (Saber, Chiricò e Ronaldo) saranno in campo dall'inizio, mentre Vasic (e Gasbarro) andranno in panchina e Mandorlini ha in testa l'albero di Natale, unico dubbio sulla punta di questo schieramento, Nicastro favorito, ma anche Biasci, meno Paponi.

Longo ha solo anticipato che "qualcosa potremmo variare anche noi". Sicuramente il ritorno di Mustacchio a destra, in mezzo la coppia Casarini - Bruccini parte favorita, ma anche Giorno, in condizione come è ora, ha molte chance. In attacco può essere il turno di Eusepi dall'inizio.

Dirige l'incontro Matteo Marcenaro della sezione di Genova, quarto anno in Lega Pro. E' già stato al Moccagatta per Alessandria - FeralpiSalò, il 2 giugno, come quarto ufficiale, nella partita diretta da Paolo Bitonti di Bologna, che oggi sarà tra le due panchine, per uno scambio di ruoli. Gli assistenti sono Paolo Laudato di Taranto e Marco Ceccon di Lovere.

Le probabili formazioni

ALESSANDRIA (3-4-3): Pisseri; Parodi, Di Gennaro, Prestia; Mustacchio, Casarini, Bruccini, Celia; Chiarello, Eusepi, Arrighini. A disp.: Crisanto, Cosenza, Di Quinzio, Podda, Gazzi, Corazza, Crosta, Macchioni, Mora, Giorno, Rubin, Stanco. All.: Longo

PADOVA (4-3-2-1): Dini; Germano, Rossettini, Kresic, Curcio; Saber, Hallfredsson, Jelenic; Chiricò, Rinaldo; Nicastro. A disp.: Vannucchi, Pelagatti, Biancon, Andelkovic, Gasbarro, M.Mandorlini, Vasic, Firenze, Biasci, Paponi, Cissé, Bifulco. All.: A.Mandorlini