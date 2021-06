Domani torna il Bunpat: a Valenza commercio in festa

VALENZA - Domenica, dalle 9 alle 19.30, si svolge la 39esima edizione della ‘Fera dal Bunpat’ organizzata dall’associazione ‘L’Oro dal Po al Monferrato’ con il patrocinio del Comune di Valenza. Seguendo un canone ormai tradizionale e consolidato i commercianti esporranno la loro merce in strada e sarà una vendita a prezzi vantaggiosi, come è sempre avvenuto in tutti questi anni. L’evento si terrà in corso Garibaldi, via Mazzini, via Lega Lombarda e sotto i portici di viale Oliva.

«Il Bunpat è un appuntamento ormai consolidato a Valenza che è quasi giunto al ventesimo anno di vita – dicono il Sindaco Maurizio Oddone e l’Assessore al Commercio, Alessia Zaio – l’Amministrazione ha sempre creduto in questa manifestazione, che è un vero e proprio polmone per le attività commerciali ed è in grado di attirare non soltanto i valenzani ma anche persone dalle zone vicine alla Città. Quest’anno, purtroppo, le restrizioni agli eventi dovute alla normativa governativa sull’emergenza sanitaria non hanno consentito, come era già avvenuto nel 2020, che il Bunpat si svolgesse nella data programmata originariamente, ma è stata nostra cura far si che si svolgesse non appena si erano create le condizioni».