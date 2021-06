Rissa lungo Tanaro: il filmato dello scontro

ALESSANDRIA - Le immagini sono eloquenti. I fotogrammi immortalano la notte violenta in lungo Tanaro Solferino. Sedie che volano, aggressioni verbali, il caos insomma. Per strada, nei pressi del ponte Meier. È accaduto tra sabato e domenica. Quando sono arrivate le Volanti della Questura i giovani si sono dileguati. Ora, del caso si sta occupando la Squadra Mobile. Le indagini sono in corso.