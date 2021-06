"Rust&Dust", rinviato il raduno di auto d'epoca

ACQUI TERME - Di questi tempi, in epoche ‘ordinarie’, sarebbe andato in scena per le vie del centro e del circondario acquese il ‘Raduno della Bollente’, un appuntamento imperdibile per gli amanti delle auto d’epoca. Causa pandemia, però, il direttivo dell’associazione organizzatrice ‘Rust&Dust’ ha deciso di sacrificare tre eventi pianificati nel circondario per realizzarne uno, più partecipato. «Al posto dei tre raduni ‘Insieme per Luciana’ di Bistagno, ‘Raduno della Bollente’ di Acqui e ‘Polvere e Ruggine’ di Ovada abbiamo deciso di realizzarne solo uno che si terrà a Bistagno il prossimo 18 luglio». Curiosi ed appassionati sono avvisati.