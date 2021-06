Bravissima, parla novese lo show che premia il talento femminile

NOVI LIGURE — Una “Bravissima” dallo spiccato accento locale quella che andrà in scena sabato 3 luglio a Novi Ligure: il talent show ideato e condotto da Valerio Merola avrà come protagonisti tanti volti noti in città. A cominciare da Vanja Lasagna, l’eclettico pasticcere novese che insieme all’imprenditore Sebastiano Reale ha portato in città il presentatore televisivo e lo ha convinto a realizzare il suo “Bravissima” qui da noi.

«In tanti mi stanno aiutando a realizzare questo spettacolo – ha detto ieri Merola, a Novi per incontrare i suoi collaboratori – Come il presidente della proloco Marco Barbagelata, Agostino Scotti, Barbara Debiaggi, Pietro Matteo Gallo, Nora Garavello, Valentina Cardone e rappresentanti delle istituzioni come Eleonora Gatti, Giacomo Perocchio, Luisa Baruffa e l’amministratore del Cit Silvio Mazzarello».

Madrina della manifestazione sarà Manuela Ferrera, modella e show girl fresca di partecipazione all’Isola dei Famosi. Anche la giuria sarà composta da professionisti del mondo dello spettacolo e influencer di livello nazionale. Ma per il resto ci si affiderà alla bravura di artisti, artigiani e professionisti locali.

Non a caso, durante la serata del 3 luglio, per un po’ Valerio Merola cederà il ruolo di conduttore ad altri due novesi: Giampaolo Cacciatore [foto in basso] e Giusy Cangemi.

«Questa avventura è cominciata tre mesi fa – ha detto Vanja Lasagna – L’idea sembrava assurda, portare a Novi uno spettacolo di livello nazionale. Ci ho creduto, volevo portare qualcosa di bello nella mia città e ce l’abbiamo fatta».

Lo show è diviso in tre categorie (moda, canto e ballo) ma le richieste di partecipazione sono state davvero tante e i casting sono stati chiusi con qualche giorno di anticipo. Ora quindi non resta che aspettare il 3 luglio.

Valerio Merola con Giampaolo Cacciatore e Bahija, una delle partecipanti