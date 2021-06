Un po' di Europa. E di Sud America

ALESSANDRIA - Un primo incontro tra il direttore sportivo dei Grigi Fabio Artico e la dirigenza della Juventus c'è già stato, giovedì, e il nome principale è quello di Felix Correia, portoghese, che ha Ronaldo tra i suoi estimatori. Cresciuto nel vivaio del Manchester, classe 2001, è un attaccante che ha già debuttato in A, con Pirlo, e dalla massima serie ha richieste, ma Alessandria può essere, per l'ala veloce, l'opportunità, a 20 anni, di giocare titolare in B e cercare, così, la definitiva consacrazione. Nella trattativa può anche rientrare il centrocapista belga Peeters.

L'Alessandria sta valutando anche Ruben Botta, centrocampista offensivo, che può giocare anche in attacco: classe 1990, argentino, è arrivato in Italia, all'inter e poi al Chievo. E' rientrato in Argentina, ma a inizio della passata stagione è stato ingaggiato dalla Sambenedettese e ha segnato 8 reti in una annata tormentata anche dall'incertezza e dai problemi societari.