Investe una donna sulle strisce pedonali e se ne va: denunciato

CASALE - I Carabinieri di Casale Monferrato, a conclusione degli accertamenti scaturiti da una querela, hanno denunciato in stato di libertà per lesioni personali colpose e omissione di soccorso un 66enne, il quale, il 19 maggio scorso, in piazza Martiri della Libertà, avrebbe investito la querelante sull’attraversamento pedonale, allontanandosi senza prestarle soccorso. Accompagnata in Ospedale, la vittima veniva dimessa con una prognosi di tre giorni.