Giro d'Italia: le salite, i colori, il pubblico in festa

OVADA - E' stata una festa. Colorata di rosa, da Casale a Ovada, in ogni comune, piccolo o grande, in cui il Giro d'Italia Donne ha pedalato nella terza tappa, 135 chilometri, che non ha cambiato la classifica, ma ha acceso la lotta tra le big (foto Ilaria Cutuli). Molto pubblico, per nulla scoraggiato dalla pioggia, anche sulle salite verso i quattro gran premi della montagna, tracciato che si è confermato selettivo, con successo neozelandese sul traguardo volante ad Acqui, Georgia Williams, e olandese all'arrivo a Ovada, con lo scatto vincente di Marianne Vos (LEGGI QUI). Sul palco il sindaco Paolo Lantero, l'assessore Marco Lanza e il presidente della Provincia, Gianfranco Baldi, ai piedi moltissimi appassionati e addetti ai lavori, fra cui Fabrizio Tacchino, preparatore delle selezioni nazionali. Promossa la sinergia tra Casale, Acqui e Ovada e tutto il territorio, da rivedere il ruolo del capoluogo