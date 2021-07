Asl Al, 401.452 le vaccinazioni: il 32,8% della popolazione coperto con due dosi

ALESSANDRIA - Sono 401.452 le vaccinazioni effettuate dai team vaccinali dell’Asl Alessandria dall’inizio della campagna vaccinale, 260.818 prime dosi e 140.634 seconde. Le prime dosi somministrate sono pari al 60,9% della popolazione totale assistita (la media italiana è del 56,6%) e la cifra delle seconde dosi rappresenta il 32,8%. Alla data di venerdì 9 luglio risulta vaccinato con prima dose il 69% della popolazione vaccinabile e con anche seconda dose il 37,2%.

Sospensione Centri Spoke

Dal 10 luglio saranno sospese le attività di vaccinazione anti Covid presso i centri vaccinali Spoke di San Sebastiano Curone, Felizzano, Moncalvo, Ozzano Monferrato, Arquata Scrivia e Gavi. Tali centri hanno permesso di effettuare oltre 30mila vaccinazioni consentendo di raggiungere le categorie più esposte degli estremamente vulnerabili, dei soggetti fragili e degli over 80 e 70 in zone periferiche.

La campagna vaccinale proseguirà nel territorio di Asl Al, così come in tutta la regione Piemonte, principalmente negli Hub vaccinali dei centri urbani. In questa fase, una volta completata la protezione dei cittadini più esposti, le risorse vengono concentrare su centri in grado di effettuare un gran numero di vaccinazioni con l’obiettivo di raggiungere al più presto la copertura della popolazione più giovane. La sospensione consentirà di rimodulare e ampliare l’attività dei centri che in questa fase hanno agende più affollate. Le persone che hanno ricevuto una convocazione per la seconda dose presso il centro vaccinale riceveranno una nuova convocazione presso l’Hub di afferenza. In allegato l’elenco dei centri vaccinali attivi.



Vaccinazioni 12-15 anni

Da lunedì 12 luglio inizia la raccolta dalle adesioni per la fascia di età 12-15 anni (compiuti). In questa prima fase saranno i pediatri a raccogliere le adesioni dei pazienti fragili nella fascia di età tra i 12 e i 15 anni. La somministrazione del vaccino in questi casi avverrà esclusivamente nei centri vaccinali dedicati (centri ospedalieri).

Da lunedì 19 luglio sono aperte le adesioni per la fascia di età 12-15 anni (compiuti) senza patologie: le adesioni per questa categoria potranno essere espresse direttamente sul portale ilpiemontetivaccina.it o tramite il pediatra o medico di famiglia.

Vaccinazione con accesso diretto per il personale scolastico

Il personale scolastico, universitario e della Formazione professionale, docente e non docente, che non ha ancora aderito alla campagna oppure è iscritto in base alla rispettiva fascia di età ed è in attesa di ricevere la prima dose può, da lunedì 12 luglio, presentarsi direttamente in uno dei seguenti centri vaccinali Asl Al e ottenere la somministrazione.

L'attività ad accesso diretto si svolgerà tutti i giorni della settimana con orario 9-12. Gli stessi centri, con i medesimi orari sono già attivi per l'accesso diretto over60.

Modifica data vaccinazione

Si ricorda ai cittadini che è comunque sempre possibile anticipare o posticipare la data di somministrazione in caso di necessità per motivi di salute, lavoro, studio o viaggio. La modifica è effettuabile attraverso l’area personale del sito Il Piemonte ti vaccina ed è possibile sia per la data di somministrazione della prima dose sia per quella del richiamo, quest’ultimo naturalmente entro il periodo previsto a livello sanitario in base all’età e al tipo di vaccino. Tale possibilità è vincolata alla disponibilità di giorni liberi nelle agende di prenotazioni dei rispettivi centri vaccinali.