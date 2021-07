Bertram alza il tiro: ecco Ariel Filloy

TORTONA – La Bertram entra nel mercato di Serie A dalla porta principale ingaggiando l’ex azzurro Ariel Filloy (playmaker guardia italo-argentino di 34 anni) e mandando un messaggio chiaro al campionato. La squadra di coach Marco Ramondino vuole fare il salto di qualità necessario per competere nella massima serie.

Il tecnico bianconero spiega così il senso dell’operazione. “L’ingaggio di Ariel rientra nella necessità di strutturarci per il livello di competizione molto alto, ma anche nella volontà di mantenere, con l’inserimento di giocatori dalle grandi qualità umane, quell’identità che è stato uno dei nostri punti di forza. Filloy ci aiuterà in tanti aspetti del gioco portando leadership ed esperienzaʺ.

La carriera di Filloy, partita da giovanissimo in Italia insieme ai suoi fratelli, ha raggiunto il massimo livello a Milano, Venezia, Reggio Emilia (in bacheca uno scudetto, una Coppa Italia, una Eurochallenge e una promozione in Serie A) e con la Nazionale con la quale ha giocato 46 partite. Filloy porterà un bagaglio di leader esperto e, anche, grande cuore alla causa dei Leoni.

Queste le sue prime parole da neo giocatore bianconero. “Mi sono fatto l’idea che la società, dopo essere cresciuta velocemente, abbia la voglia e l’intenzione di continuare a migliorare. Il Derthona mi ha voluto fortemente, per cui sono molto carico e contento, farò del mio meglio per aiutare la squadra a crescere ancora”.

