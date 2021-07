Zerbinati premiata per le due nuove lunch box

MILANO - Ieri sera, all’Excelsior Hotel Gallia di Milano, l'azienda monferrina Zerbinati è stata premiata durante la cerimonia dedicata ai celebri Brands Award, il premio dedicato alle migliori “performance” dell’anno dei marchi del largo consumo promosso dalle testate di settore Gdo Week e Mark Up.

Dopo i riconoscimenti del 2018 e 2019, Zerbinati vince anche quest’anno il prestigioso premio “New Entry” - a cui sono candidati i prodotti lanciati nei primi mesi dell’anno in corso - grazie alle due nuove referenze della linea Lunch Box (Riso Rosso Integrale con Verdure grigliate e Formaggio fresco e Pasta di Lenticchie Rosse con Verdure alla Mediterranea), la gamma di monoporzioni salva-pranzo ispirate alla classica “schiscetta”, ovvero il pasto leggero che si prepara a casa per un consumo on-the-go.

Il premio è stato consegnato a Simone Zerbinati, general manager dell’azienda, che ha commentato: «Questo premio ci dimostra ancora una volta che stiamo andando nella giusta direzione: siamo davvero felici che i professionisti del settore e i consumatori accolgano con entusiasmo le nostre proposte. Le nuove Lunch Box, che vanno a integrare la gamma lanciata nei primi mesi del 2020, intercettano i trend sempre più apprezzati dell’integrale, dei superfood e della filiera controllata e sono caratterizzate da sapori tipicamente italiani grazie all’attenta selezione di ingredienti come il basilico genovese Dop, il riso rosso italiano, il Quartirolo Lombardo DOP e l’olio extravergine d’oliva italiano – aggiungendo, inoltre - Non posso che ringraziare sentitamente tutte le persone che compongono il team Zerbinati per l’ottimo lavoro svolto durante il difficile periodo appena passato. Nonostante le difficoltà, c’è stata una grande dimostrazione di tenacia e passione ed è proprio grazie a questo che ogni giorno possiamo migliorare il nostro operato».