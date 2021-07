ALESSANDRIA - Si riparte da 28 giocatori. Questi sono i convocati per il raduno di domani mattina, già al lavoro a CentoGrigio e impegnati in test, visite, tamponi e vaccini (LEGGI QUI): Andrea Arrighini (che ha firmato un prolungamento di due stagioni del contratto, in scadenza nel 2022), Gabriele Bellodi (al secondo anno di prestito dal Milan), Edoardo Blondett (rientrato dal prestito da Livorno), Mirko Bruccini, Federico Casarini, Riccardo Chiarello, Simone Corazza, Francesco Cosenza, Lorenzo Crisanto, Matteo Di Gennaro, Davide Di Quinzio, Umberto Eusepi, Marco Frediani, Alessandro Gazzi, Matteo Gerace (rientrato dal prestito al Borgosesia), Francesco Giorno, Alessandro Macchioni, Christian Mora, Mattia Mustacchio, Luca Parodi, Matteo Pisseri, Lorenzo Podda, Nicolò Poppa, Giuseppe Prestia, Stefano Scognamillo (che era in prestito al Catanzaro), Simone Sini.

Aggregati anche due giovani del vivaio, il portiere Christian Marietta e l'attaccante Robert Filip.