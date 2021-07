Grigi, si alza subito il ritmo

ALESSANDRIA - A gruppetti, perché questo impone il protocollo ancora in vigore, almeno nei primi giorni. Ma subito con una buona intensità (GUARDA IL VIDEO). L'Alessandria è subito in campo dopo i tamponi allo stadio: Centogrigio è la casa fino a domenica mattina, poi il trasferimento a Cantalupa (LEGGI QUI IL PROGRAMMA).

L'unico non in 'tenuta' da allenamento (maglia grigia, nuova versione, e pantaloncini rossi) è Alessandro Gazzi, che resta un po' a dialogare con Moreno Longo in panchina. Colpisce qualche look nuovo, il platino e taglio cortissimo di Corazza, quasi irriconoscibile, mentre Frediani ha ancora tracce del biondo scelto per celebrare la B (LEGGI QUI LA PRESENTAZIONE DELLA MAGLIA).

Lavoro atletico, tutto lo staff impegnato, Longo 'governa' seguendo gli esercizi mirati. Anche oggi pomeriggio una seduta, domani si alternerà il campo con i test fisici.

Preparazione ad hoc per i portieri, con Andrea Servili: prima tocca a Matteo Pisseri e Christian Marietta, poi Lorenzo Crisanto e Alessandro Russo, il 2001 del Sassuolo, l'anno scorso all'Entella, fra le prime operazioni in entrata