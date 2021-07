'Abbracciamo' la Coppa della B. E poi sarà 'Grigi Night'

ALESSANDRIA - Non prendete altri appuntamenti per venerdì: sarà una giornata, e una serata, da vivere con i Grigi. Come anticipato su questo sito (LEGGI QUI), si inizierà alle 10: 'Abbracciala' è il titolo di un lungo momento speciale, la possibilità, appunto, di abbracciare la Coppa della promozione, quella conquistata il 17 giugno 2021, alle 20.44.52, quando l'ultimo rigore, di Rubin, si è infilato alle spalle del portiere del Padova.

Si potrà non solo alzare il trofeo, ma avere anche una foto, da conservare, per emozionarsi ogni volta, in uno speciale portafoto celebrativo. Dalle 10 alle 19, senza interruzioni, per permettere a tutte e tutti di vivere questa esperienza speciale.

Alle 21 sarà 'Grigi Night', al Moccagatta: il tributo ai protagonisti della conquista della B, che sfileranno sul prato, l'incontro con i volti nuovi (oggi, alla prima giornata di lavoro, già presenti Alessandro Russo e Aristidi Kolaj) e la scoperta della nuova maglia realizzata da Adidas. Un saluto prima della partenza per il ritiro a Cantalupa, dal 18 al 1° agosto.

Ingresso libero, ma fino a un massimo di mille persone, come da protocollo. I tagliandi omaggio si potranno ritirare al botteghino della tribuna, venerdì, dalle 10.30 alle 21, fino a esaurimento della capienza.