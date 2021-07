Energia Mobio per la Bertram

TORTONA – L’energia, la gioventù e l’atletismo di Joseph Mobio per la Bertram da Serie A. Il Derthona Basket, pochi minuti fa con una nota ha ufficializzato l’accordo con l’atleta 23 enne italiano di origini ivoriane. “Sarà la mia prima esperienza in Serie A – spiega il nuovo Leone – ma sono sicuro che con il giusto atteggiamento sapremo farci rispettareʺ. Dopo le giovanili a Brescia (con debutto in A2), Mobio gioca in B con la Stella Azzurra Roma e con la Sicoma Val di Ceppo Perugia. Il salto in A2 arriva con la chiamata di Capo d’Orlando. La stagione appena conclusa la gioca in maglia Apu Udine, guadagnandosi spazio e minuti durante un campionato nel qualche affronta anche Tortona. Ad accoglierlo a Tortona il general manager Ferencz Bartocci che ricorda: “La prima volta che ho incontro Joseph e la sua famiglia nel palasport di allenamento del settore giovanile di Brescia, ai tempi sulla scrivania della Leonessa. Oggi ritrovarlo in A è davvero una bella emozione".

Mobio sarà un elemento prezioso dalla panchina per dare energia e atletismo al reparto lunghi di coach Marco Ramondino.