Individuato in stazione l'autore di un episodio di violenza sessuale su un treno

ALESSANDRIA - La Polizia Ferroviaria ha riconosciuto in stazione ad Alessandria un cittadino egiziano autore, nei giorni precedenti, di un episodio di violenza sessuale nei confronti di una viaggiatrice a bordo di un treno in arrivo da Pavia. L’uomo è stato denunciato in stato di libertà.

Inoltre, a Novi Ligure, sono stati denunciati dalla Polfer in stato di libertà un algerino 41enne e un marocchino 31enne poiché inosservanti all’ Ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale.