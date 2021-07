Gazzi saluta il campo. Ma resta in Grigio

ALESSANDRIA - Alessandro Gazzi resta nel calcio. E, soprattutto, resta in Grigio. Non più in campo, ma a stretto contatto con la squadra. L'annuncio, sui canali social del club, arriva dopo che ieri il capitano si è presentato, puntuale, allo stadio, per i tamponi e poi, a Centogrigio, è rimasto a lungo a parlare, in abiti 'borghesi' e in panchina, con Moreno Longo.

Ora le parole del club, che confermano il cambio di ruolo. "Come uomo e calciatore un esempio quotidiano e silenzioso del bello del calcio. Giocate essenziali, fatte sempre al momento giusto, senso della posizione, sempre vicino al compagno e addosso all'avversario. Tutto fatto così naturalmente da sembrare facilissimo".

Per Gazzi 562 partite ufficiali tra A, B e C, di cui 111 con l'Alessandria, con cui ha vissuto momenti gloriosi, come la Coppa Italia nel 2018 e, soprattutto, il ritorno in B, ma è stato sempre un riferimento prezioso, lucido e intelligente, anche nei periodi più difficili.

Ora, a 38 anni compiuti, la decisione di cambiare, pur nel segno della continuità: "cambia veste, ma non maglia e colore", scrive la società. Dunque entrerà nello staff, con la sua classe, la sua intelligenza, la sua professionalità, il suo essere bandiera ed esempio. Un capitano mei fatti, ogni giorno.