Rintracciato a Casale un ricettatore: arrestato

CASALE - Lunedì a Casale Monferrato i Carabinieri della locale Stazione hanno dato esecuzione ad un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria di Milano, rintracciando e traendo in arresto G.S. classe 1973, del luogo. L’ uomo, che dovrà scontare una pena complessiva di anni 1 e mesi 4 di reclusione per il reato di ricettazione, terminate le formalità di rito è stato condotto presso la propria abitazione in regine di detenzione domiciliare.