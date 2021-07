Quattro maglie. La prima volta in bianco

ALESSANDRIA - Il Grigio, che è il colore più bello e unico (con la novità del modello di calzoncini neri). Ma per la serie B l'Alessandria vestirà, per la prima volta, di bianco: la seconda divisa conquista i mille del Moccagatta e chi la scopre con il passaparola. Colletto rosso e grigio, come grigie sono le spalline, le strisce in diagonale, sottilissime, e i numeri. Una meraviglia, subito richiesta all'Orshop. Poi c'è la terza, rossa, e quella del portiere, blu.

Le indossano Prestia, Mustacchio, Arrighini e Pisseri, il gran finale di una serata speciale, con la passerella per i protagonisti della promozione, tutto lo staff, ci sono anche i nuovi arrivi, Russo, Kolaj e Lunetta, ovazioni per Longo, Artico e per il presidente. "Di Masi portaci in Europa": un altro sogno è iniziato.