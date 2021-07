Intensità, determinazione: Grigi al lavoro

ALESSANDRIA - Con il calore del pubblico nel cuore si alza l’intensità per i Grigi. A Centogrigio ancora una seduta per il gruppo che, da ieri, è tornato a lavorare al completo. Lavoro specifico per Kolaj e Lunetta, per mettersi subito in pari con i compagni, esercizi mirati per Bellodi e Casarini, ancora preparazione a parte per Sini.

Oggi pomeriggio test, domattina ultima seduta prima della partenza per Cantalupa.