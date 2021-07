Emanuel, al termine del rito un’invasione di campo per dirgli addio

FELIZZANO - Sulle note di “Canzone per un’amica” di Francesco Guccini, accompagnato da un lungo applauso il fereto di Emanuel Ronzini ha fatto il suo ultimo ingresso al campo sportivo di Felizzano.

Una canzone che riporta la mente alla tragica notte di lunedì, allo schianto lungo la tangenziale di Solero che gli è costato la vita. Emanuel aveva 27 anni.

Felizzano ha assistito al rito funebre sugli spalti per salutare uno dei suoi ragazzi per l’ultima volta, per abbracciare i suoi genitori, i fratelli, i parenti, gli amici che gli hanno dedicato due teli bianchi colmi delle foto dei loro momenti più belli.

Al termine della cerimonia, gli amici, tra le lacrime, lo hanno ricordato sottolineando come ciò che hanno vissuto in questi anni rimarrà in un angolo del loro cuore.

Poi un’invasione di campo per salutarlo, ancora più da vicino.