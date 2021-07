Alessandria, 17 positivi in più

TORINO - L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 77 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 1 dopo test antigenico), pari allo 0,7% di 10.593 tamponi eseguiti, di cui 6.973 antigenici. Dei 77 nuovi casi, gli asintomatici sono 43 (55,8 %). I dati si riferiscono a oggi.

Il totale dei casi positivi sale quindi 367.787, da inizio pandemia; di questi 29.676 sono in provincia di Alessandria (ieri ne erano registrati 29.659). In Piemonte, i ricoverati in terapia intensiva sono 3, esattamente come ieri, mentre sono aumentati di una unità, rispetto a ieri, i ricoverati non in terapia intensiva (46).

Le persone in isolamento domiciliare sono 959.

I tamponi diagnostici finora processati sono 5.709.759(+ 10.593 rispetto a ieri), di cui 1.841.650 risultati negativi.

Nessun decesso di persona positiva al test del Covid-19 è stato comunicato dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte. Il totale rimane quindi 11.699 deceduti risultati positivi al virus, di cui 1.566 in provincia di Alessandria. I pazienti guariti sono complessivamente 355.080(+ 18 rispetto a ieri), 28.023 nella sola provincia di Alessandria.