Domani il calendario. Si gioca anche il 26 e 29 dicembre

ALESSANDRIA - Poco più di 30 ore e poi l'attesa sarà finita e l'Alessandria conoscerà il suo cammino in serie B. Domani, alle 19, a Ferrara, con la regia della Spal e della Serie Bkt, la presentazione del calendario, con molti ospiti sul palco, anche Fabio Capello (bandiera della società ferrarese) con il presidente della B, Mauro Balata, e tutte le delegazioni delle 19 società, perché il Chievo, per il momento, è fuori e confida nel verdetto della Corte di garanzia del Coni, lunedì pomeriggio, per tornare in gioco.

DA AGOSTO A MAGGIO

Alcune certezze già ci sono. Anzitutto la data d'inizio, sabato 21 agosto, con 'Opening Day' (l'anticipo), venerdì 20, e ultimo atto il 6 maggio. Si giocherà anche a Pasquetta, lunedì 18 aprile, e, quindi, il 25 aprile, sempre di lunedì. Confermato il format natalizio, che, così sostiene la seconda lega nazionale, "è molto apprezzato dai tifosi della Serie BKT e del calcio": 'Boxing day' il 26 dicembre, poi ancora il 29 dicembre. Dal 30 dicembre al 14 gennaio sarà sosta invernale, l'assemblea delle società ha, anche, richiesto di rispettare le soste per gli impegni della nazionale, perché molti sono stati i giocatori convocati.

SEI VOLTE IN SETTIMANA

Sei i turni infrasettimanali: martedì 21 settembre, giovedì 28 ottobre, martedì 30 novembre, martedì 1° marzo, martedì 15 marzo e martedì 5 aprile. Nella compilazione, così spiega ancora la Serie Bkt, si è tenuto conto, nel limite del possibile, "di esigenze dei club e delle autorità locali di evitare concomitanze con eventi nelle città".

Applicati anche alcuni criteri: negli ultimi 4 turni le gare casalinghe devono essere perfettamente alternate alle trasferte; non possono esserci più di due coppie di partite consecutive in casa e fuori casa per girone per squadra e in caso di due doppi incontri consecutivi, in casa e/o fuori casa, un doppio incontro deve necessariamente essere in casa e l'altro in trasferta. E, ancora, le squadre che si sono già incontrate durante la prima giornata di Serie B 2020/2021 non possono affrontarsi nel primo del 2021/2022, mentre per l'ultimo turno (38ª), le formazioni che si sono già incontrate durante nella giornata conclusiva di Serie B 2020/2021 non possono ritrovarsi anche nell'ultima del 2021/2022.

La cerimonia di presentazione, condotta da Laura Sottili e Mario Giunta, sarà trasmessa domani, dalle 19, su Sky Sport 24, Dazn e Helbiz live. Tempo reale anche su questo sito