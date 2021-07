I fondi del Pnrr per i progetti di Coesione: ok della Camera

ALESSANDRIA - Venerdì in tarda serata la Camera dei Deputati ha approvato l’ordine del giorno proposto dalla Lega che impegna il Governo a fare in modo che le Coesioni Territoriali possano accedere direttamente ai fondi del Pnrr.

“Un passo in avanti importante - commenta l’onorevole Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati e presentatore dell’odg - per realtà come la Coesione Territoriale Bacino del Tanaro, che è la prima ad essere diventata operativa a livello nazionale, e che ora avrà la possibilità di trasformarsi in ente giuridico riconosciuto, e di essere direttamente destinataria delle misure e dei programmi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Ai 33 comuni dell’alessandrino e dell’astigiano, con capofila il Comune di Alessandria, va il grande merito di aver compreso per primi in Italia le potenzialità della Coesione Territoriale come strumento di rilancio di un territorio omogeneo, attraverso la valorizzazione di asset strategici”.

“La Regione Piemonte supporta l’importante progetto pilota della Coesione Bacino del Tanaro - dichiara il vicepresidente Fabio Carosso - e grazie all’odg della Lega realtà come questa, ma anche tutte quelle che stanno nascendo sul territorio piemontese, potranno essere riconosciute giuridicamente ed accedere direttamente e in autonomia ai fondi del Pnrr, e ai fondi strutturali e d’investimento europei. I nostri sindaci non hanno perso la capacità e la voglia di programmare, bensì vogliono guardare al futuro e fare sinergia in modo da sfruttare al meglio le risorse che l’Europa metterà a disposizione per il Piemonte. Un ringraziamento all’onorevole Molinari per l’attenzione alle istanze dei nostri territori e dei nostri Sindaci”.

"Il Comune di Alessandria - sottolinea il sindaco Gianfranco Cuttica di Revigliasco - è stato il primo capoluogo di provincia in Italia a credere alle potenzialità della Coesione, e a mettere in piedi tre anni fa un gruppo di lavoro, cooordinato dal nostro consigliere Gianni Ravazzi, per capire quale strada percorrere, sia sul fronte normativo che dal punto di vista progettuale. Oggi è un giorno importante, perché poter acquisire una forma giuridica riconosciuta significherà per la Coesione del Bacino del Tanaro, ma anche per tutte le altre che ci stanno seguendo in questo cammino, poter fare un salto di qualità, muoversi con maggior autonomia e accedere in maniera diretta ai fondi del Pnrr. L’obiettivo è arrivare presto a risultati concreti etangibili, che cambino davvero il volto e le prospettive del nostro territorio, creando nuove opportunità economiche e occupazionali. Grazie all'onorevole Molinari, che ha prontamente recepito le nostre istanze, e ha saputo portarle all'attenzione del legislatore".

“L'approvazione di quest'ordine del giorno - afferma il consigliere comunale alessandrino Gianni Ravazzi, che ha seguito dall'inizio il progetto Coesione - nato dalla vicinanza dell'onorevole Molinari alla Coesione Bacino del Tanaro, permetterà a tutte le Coesioni, che stanno nascendo seguendo il nostro esempio, di acquisire una forma giuridica riconosciuta, con evidenti vantaggi burocratico-procedurali. Questo passaggio è importantissimo anche per noi che, quale progetto pilota della Regione Piemonte, che ci ha sempre supportato, abbiamo già un riconoscimento, perché dopo tre anni di lavoro 'pionieristico' siamo felici che sia riconosciuta la sua validità metodologica a livello nazionale. Con questa proposta si va anche a sostanziare in maniera oggettiva il Regolamento Delegato (Ue) n.240/2014 della Commissione del 07.01.2014, che disciplina il codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei (Sie)".