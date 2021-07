L'uomo che scappava sui tetti è l'autore delle spaccate: arrestato

ALESSANDRIA - Al termine di una complessa e meticolosa attività d’indagine, la Squadra Mobile della Questura di Alessandria è riuscita ad individuare in un noto soggetto italiano pluripregiudicato dimorante in città l’autore delle spaccate agli esercizi commerciali cittadini dell’ultimo periodo. A mezzogiorno, in Questura, la conferenza stampa per spiegare tutti i particolari.

Era lui l’uomo che ieri sera, nel disperato tentativo di sfuggire alla cattura, si è rifugiato sul tetto di uno stabile tra via 1821 e via Plana. Gli agenti della Squadra Mobile, presenti sul posto, grazie ad una paziente opera di convincimento, convincevano il soggetto a scendere e a consegnarsi indenne alle forse dell’ordine per l’esecuzione dell’ordine di carcerazione.