Si fa pagare due ciclomotori e poi sparisce: denunciata

TICINETO - I Carabinieri di Ticineto Po, a conclusione degli accertamenti in seguito alla querela presentata da un 52enne, operaio, hanno denunciato in stato di libertà per truffa una 40enne campana, con precedenti di polizia. La 40enne, dopo essere stata contattata dal querelante, sul sito “Marketplace di Facebook” per l'acquisto di due ciclomotori, è riuscita a farsi accreditare 800 euro sulla sua carta Postpay, rendendosi poi irreperibile e senza mai consegnare la merce.