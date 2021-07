Vincenzo La Camera, il record italiano è tuo

FIRENZE - I titoli italiani non si contano, tanti ne ha conquistati Vincenzo La Camera, un vincente in tutte le categorie, un esempio e un maestro per tutte le generazioni di atleti della provincia e della sua società, l'Atletica Novese.

Proprio per questo Vince - "l'immenso Vince" come lo chiamano gli amici e compagni di team della Novese - non si accontenta mai: voleva il record italiano degli 80 hs e lo ha inseguito e conquistato viaggiando per l'Italia, ai campionati regionali master della Toscana, sulla pista di Campi Bisenzio, a Firenze. Il più veloce tra gli Sm75 è lui, che ha cancellato un primato datato 2006. Quindici anni dopo Enzo Azzoni, a sfrecciare è un inossidabile come La Camera: ci aveva provato due settimane fa ai regionali master di Piemonte e Liguria, a Genova, mancando il risultato di un nulla, solo 16 centesimi di secondo, questa volta ce l'ha fatta, 15''19 per lui (Azzoni aveva corso in 15''31, a Bellinzona), 12 centesimi in meno e con un metro di vento contro.

La prima telefonata alla sua società, "missione compiuta", e tanta felicità nella voce. Pronto a migliorarsi ancora