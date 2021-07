Sale su un pino in piazza Italia: intervengono i Vigili del Fuoco

ACQUI TERME - Una prova di abilità che sarebbe potuta finire molto male quella che nel pomeriggio di oggi ha visto protagonista un ragazzo 17enne di origine statunitense.

Per evitare il peggio, infatti, si è reso necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Acqui Terme - unitamente all'autoscala e al carro con telo gonfiabile da salvataggio della sede centrale - che intorno alle 17 sono intervenuti in piazza Italia per soccorrere il 17enne, il quale, forse per gioco, si era arrampicato su un pino di circa 15 metri di altezza senza riuscire, però, poi a discendere dalla pianta.

Il personale dei Vigili del Fuoco, con manovre di solito impiegate nel soccorso alpino, è riuscito a raggiungere il ragazzo, vistosamente spaventato, e a calarlo in sicurezza a terra. Sul posto era presente anche personale del soccorso sanitario e dei Carabinieri.