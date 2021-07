Lunetta: "Questo è il mio ruolo. Eurogol? Meglio in campionato"

CANTALUPO - Una rete nella prima gara, il bis nella seconda, un eurogol per aprire le marcature oggi contro il Renate: Gabriel Lunetta ci sta prendendo gusto. "Preferisco tenerli per il campionato - sottolinea l'esterno - ma il ritiro e questi test servono anche per allenarsi nelle conclusioni".

LEGGI QUI LA CRONACA E IL COMMENTO DI ALESSANDRIA - RENATE

Il ruolo? "E' quello più naturale per me, anche nelle due stagioni con Alvini, alla Reggiana, l'atteggiamento tattico era simile e io mi sento a mio agio, cercando l'uno contro uno. Sto lavorando imolto, seguendo le indicazioni del mister, questo è un ritiro in cui si costruisce molto".

Adesso c'è la data sicura del debutto, a Benevento il 22 agosto alle 20.30. Avvio tostissimo? "Credo che sia importante entrare subito in clima campionato: affrontare Benevento e poi Lecce alla quarta, e il Brescia alla terza ci serviranno per capire subito cosa serve in una categoria che, mai come quest'anno, ha contenuti altissimi".