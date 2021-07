Spacciatore arrestato dopo una breve fuga: aveva droga e contanti

SALE - Nell’ambito di specifici controlli del territorio effettuati dai Carabinieri della Compagnia di Tortona, è stato tratto in arresto un 28enne marocchino per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. Nella serata di mercoledì 28 luglio, i Carabinieri della Stazione di Sale, a seguito della segnalazione avvenuta nei giorni precedenti, hanno proceduto al controllo di un’autovettura parcheggiata nei pressi di un distributore di carburante e dell’occupante che si trovava nei pressi, in attesa. Il 28enne, dopo aver consegnato il documento di riconoscimento, ha tentato di fuggire, venendo immediatamente inseguito e raggiunto dagli operanti che lo hanno bloccato dopo una breve corsa e nonostante l’uomo li avesse aggrediti con calci e pugni per divincolarsi. Approfondendo il controllo, i Carabinieri hanno rinvenuto all’interno del veicolo 21 dosi termosaldate di cocaina, per complessivi 7,5 grammi, un panetto di hashish di 86 grammi, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e 550 euro in contanti.

Il marocchino si trova attualmente in camera di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida prevista per la mattinata odierna davanti al Tribunale di Alessandria.