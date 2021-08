Idraulico muore folgorato, indagini in corso

CASTELLETTO MERLI - Un idraulico di 63 anni è morto probabilmente folgorato mentre stava ripristinando una perdita d’acqua in un’abitazione.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, i Vigili del Fuoco e il 118. Non è ancora chiara la dinamica dell’accaduto, l’uomo potrebbe aver toccato un cavo elettrico mentre stava utilizzando il trapano.

I medici hanno provato a rianimarlo, purtroppo senza successo.

Il magistrato ha disposto l’autopsia per chiarire le cause del decesso.

sul posto anche i tecnici dello Spresal.

Seguono accertamenti.