Suggestivo spettacolo a lume di candela nel parco

ALESSANDRIA - Giovedì 5 agosto, alle ore 21.15, nel parco del Marengo Museum, a Spinetta Marengo, il 12° festival internazionale "Alessandria Barocca e non solo…", in collaborazione con Asm Costruire Insieme, dedicherà il suo penultimo appuntamento alla perfetta "Melodia", per usare le parole di Platone, costituita da "Parole, Armonia e Ritmo". In programma il suggestivo spettacolo "M’illumino di meno" Le "Parole" dell’attrice Laura Bombonato (voce recitante) e l'"Armonia" del violoncello di Eugenio Solinas, fuse dal "Ritmo" della poetica e della musica, illumineranno la serata "a lume di candela". L'ingresso al concerto è libero, ma la prenotazione è obbligatoria e si potrà effettuare chiamando il numero di telefono 347 0867632.



Il festival "Alessandria Barocca e non solo…", promosso dall’associazione Pantheon, sotto la direzione artistica di Daniela Demicheli, è realizzato con il sostegno delle Fondazioni Crt, CrAl, SociAl, Gruppo Amag spa e del Comune di Castellazzo Bormida.