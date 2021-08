Vaccini: oggi in Piemonte oltre 29mila somministrazioni

ALESSANDRIA - Consueto appuntamento serale con i numeri della campagna vaccinale forniti dall'Unità di Crisi della Regione Piemonte: oggi, mercoledì 4 agosto, oltre 29mila persone hanno ricevuto il siero.

Più nel dettaglio, sono 29.198 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid (dato delle ore 18). A 19.998 è stata somministrata la seconda dose. Tra i vaccinati di oggi, in particolare, sono 1227 i 12-15enni, 8.854 i 16-29enni, 6.136 i trentenni, 4.949 i quarantenni, 1.983 i cinquantenni, 3.547 i sessantenni, 1.058 i settantenni, 328 gli estremamente vulnerabili e216 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 4.977.405 dosi (di cui 2.235.167 come seconde), corrispondenti al 97,7% di 5.093.400 finora disponibili per il Piemonte (percentuale leggermente inferiore a ieri perché comprende le 58.400 dosi di Moderna caricate sulla piattaforma). Oggi sono arrivate, e sono in consegna in queste ore alle aziende sanitarie, 145.080 dosi di Pfizer.

Il 6 agosto open day per i 12-19enni all'hub

Reale Mutua

Venerdì 6 agosto a Torino open day ad accesso diretto (senza prenotazione) dedicato ai ragazzi dai 12 ai 19 anni di tutto il Piemonte, presso l'Hub di Reale Mutua (via Carlo Del Prete 28). Dalle ore 14 alle ore 20, sono 300 i posti disponibili. Il vaccino usato sarà Moderna.